Geflüchteter Mörder aus JVA Bruchsal sitzt wieder im Knast

Monatelang war er verschwunden. Jetzt sitzt er wieder in einem Gefängnis in Baden-Württemberg. Was ist bekannt?

Vor einem Monat wurde der verurteilte Mörder in der Republik Moldau gefasst. Jetzt, etwa zehn Monate nach seiner Flucht, sitzt er wieder hinter Gittern. Das teilte das Justizministerium in Stuttgart am Mittwochabend mit. In welchem Gefängnis er in Baden-Württemberg untergebracht ist, ist nicht bekannt. Es handele sich aber nicht um die Justizvollzugsanstalt (JVA) Bruchsal, wo er bis Ende Oktober vergangenen Jahres war, hieß es.

Geflüchteter Mörder aus JVA Bruchsal wieder in Gefängnis Dauer 0:32 min Der genaue Ort der Unterbringung des 44-Jährigen ist nicht bekannt. Es handelt sich laut Justizministerium aber nicht um die Justizvollzugsanstalt Bruchsal. Dort saß er bis Ende Oktober vergangenen Jahres ein. Der Mann muss eine lebenslange Haftstrafe verbüßen, auch die besondere Schwere der Schuld war beim Prozess 2012 vom Landgericht Karlsruhe festgestellt worden. Er hatte einen anderen Menschen erwürgt. Nach neunmonatiger Flucht war der 44-Jährige den Ermittlern Ende Juli nach intensiver Fahndung in der südosteuropäischen Republik Moldau ins Netz gegangen.

Wie ist der verurteilte Mörder aus der JVA Bruchsal geflüchtet?

Während seiner Haftstrafe in der JVA durfte der Mann die Anstalt für eine bestimmte Zeit unter Aufsicht eines Vollzugsbediensteten verlassen. Während einer dieser sogenannten Ausführungen war der Häftling an einem Baggersee im Kreis Germersheim in Rheinland-Pfalz in ein angrenzendes Waldgebiet geflüchtet. Solche Ausflüge sind wohl Routine, damit soll die "Lebenstüchtigkeit" erhalten bleiben.

Mehr aktuelle News: