Auf Instagram hat der 36-Jährige einen emotionalen Post mit seinen Fans geteilt.

Kontra K ist nur mit seinem Vater aufgewachsen und hat immer wieder über ihre enge Bindung zueinander gesprochen - auch in seiner Musik. In einem Interview mit Aria Nejati hat er schon 2021 erzählt, dass sein Vater nach zwei Schlaganfällen im Rollstuhl sitzt und sich "in den letzten Zügen" seines Lebens befindet. Nun ist er letzte Woche verstorben. Das hat Kontra K selbst auf Instagram geschrieben und hat ein paar Erinnerungen geteilt.

Auf russisch schrieb er dazu:

Wie ein Schatten werde ich dich begleiten

Wenn nicht jetzt, dann im nächsten Leben

Auch dort werde ich dich finden

Kontra K: Mein Vater ist mein Mentor

Schon in früheren Interviews hat Kontra K, der eigentlich Maximilian Diehn heißt, ab und zu über seinen Vater geredet. Dabei hat er ihn zum Beispiel als seinen Mentor beschrieben und gesagt, dass er "die wichtigste, prägendste und stabilste Person" in seinem Leben ist:

Mehr News gibt es hier: