Drogentests for free? Das wollen diese Bundesländer

Immer mehr Menschen - auch junge - sterben an Drogen. Einige Bundesländer wollen deshalb kostenlos Drogen testen.

Baden-Württemberg ist eins davon. Das Land nimmt sich ein Beispiel an den Pilotprojekten in Berlin und Thüringen. Konsumenten können dort die Inhaltsstoffe ihrer gekauften Drogen checken und so herausfinden, ob sie gefährlich für ihre Gesundheit sind. Das Ganze heißt "Drug-Checking". Wann das Drug-Checking in BW startet, ist allerdings noch nicht safe.

Kostenlose Drogentests nicht nur in BW geplant

Welche Bundesländer diesen Schritt noch planen, geht aus einem Bericht des "RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)" hervor. Dieses habe eine Umfrage unter allen Bundesländern durchgeführt. Hessen will demnach ebenfalls kostenlose Drogentests einführen - Brandenburg, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen haben sich dagegen ausgesprochen. Die restlichen sieben Bundesländer - darunter auch Rheinland Pfalz - haben sich noch nicht entschieden.

RLP wolle erst prüfen, ob ein Modellprojekt "geboten und möglich" ist, heißt es im Bericht des RND.

Weniger Drogentote durch kostenlose Drogentests?

Ermöglicht werden die kostenlosen Drogentests durch ein neues Bundesgesetz, um Risiken bei Drogen zu bewerten, gesundheitlich aufzuklären und so die Zahl der Drogentoten zu reduzieren. Die ist 2022 nämlich wieder gestiegen: