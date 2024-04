Kroatien wählt heute ein neues Parlament 🗳️

In Kroatien wird heute ein neues Parlament gew√§hlt. Bis zum Mittag lag die Wahlbeteiligung bei rund 24 Prozent ¬Ė und damit h√∂her als bei der vergangenen Wahl im Jahr 2020. Damals hatte die Wahl unter Corona-Schutzma√ünahmen stattgefunden, die Wahlbeteiligung war gering. In diesem Jahr k√∂nnte sie also wieder h√∂her liegen.