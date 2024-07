In Deutschland gab es in den letzten Monaten mindestens 370 Einsätze wegen rechtsextremistischer Parolen zu dem Song.

In den Fällen wurde zur Melodie des Liedes von Gigi D'Agostino die Nazi-Parole "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" gesungen. Das kam bei einer Umfrage des "RedaktionsNetzwerk Deutschland" raus, die sich auf Zahlen der Landeskriminalämter bezieht. Demnach gab es Vorfälle auf Volksfesten und in Discos, aber auch auf privaten Feiern und mehrfach an Schulen.

NS-Parole zu "L'amour Toujours": Wie viele Einsätze gab es in BW?

In Baden-Württemberg hat es laut dem Landeskriminalamt 40 Polizeieinsätze deshalb gegeben. Die meisten vergleichbaren Fälle seien in Deutschland aus Nordrhein-Westfalen gemeldet worden. Von November 2023 bis einschließlich Juni 2024 sei dort 96-mal die Polizei gerufen worden, weil beim Abspielen des Liedes verfassungsfeindliche oder ausländerfeindliche Parolen gesungen wurden. Laut dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" gab es von allen Bundesländern die Zahlen - außer von Bayern und Sachsen.

Die meisten Schlagzeilen machte der "L'Amour Toujours"-Vorfall auf Sylt: