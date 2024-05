"Ausländer raus": Junge Leute grölen Nazi-Song auf Sylt

Das Video dazu geht gerade auf Social Media viral. Einer der Gäste in der Promi-Bar deutet sogar einen Hitlerbart an.

In dem Video ist zu sehen, wie junge Männer und Frauen beim Feiern die rassistischen Parolen "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen" zur Melodie von Gigi D'Agostinos "L’amour Toujours" grölen. Ein Mann deutet mit seinen Fingern an der Oberlippe einen Hitlerbart an. Polizei, Staatsanwaltschaft und Staatsschutz ermitteln jetzt. Dabei geht es unter anderem um Volksverhetzung. Das Video siehst du hier:

Mit Hitlerbärtchen und Schampus, aber ohne „Ausländer“. #Sylt. 2024. Gesehen bei @derklepto. Am Tag, an dem wir das Grundgesetz feiern… pic.twitter.com/9PrgREiGUc

Polizei prüft Video mit rassistischen Rufen Dauer 0:23 min Polizei prüft Video mit rassistischen Rufen

Hitlerbart und rassistischer Song auf Sylt: Lokalbetreiber distanzieren sich

In der Nacht auf Freitag äußerten sich die Betreiber der Promi-Bar "Pony" in einer Insta-Story zu dem Video. Dort hieß es:

Hätten wir von dem Vorfall gewusst, hätten wir die betreffenden Gäste selbstverständlich des Hauses verwiesen. Es gibt keinen Platz für Rassismus!!!

Weiter bezeichneten sie die Personen im Video als "Nazis" und schrieben, dass sie ihre Namen wüssten und sie anzeigen wollen.

Warum haben sich Menschen damals freiwillig zur Wehrmacht gemeldet? Mit dieser Frage beschäftigt sich Folge 3 des Podcasts “Opa, lass reden – eine deutsche Geschichte” von DASDING vom SWR in Kooperation mit Fritz vom rbb.

Reaktionen nach Nazi-Lied auf Sylt: Hier lesen ⬇️​