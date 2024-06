Wie auf Sylt! Video aus Nagold mit Nazi-Song aufgetaucht

Rassistisches Gegröle wie auf Sylt ist kein Einzelfall. Jetzt gibts ein Video aus Nagold, das viele schockiert.

In dem Video sieht man, wie ein Maiwagen am Nagolder Busbahnhof vorbeifährt. Die Mitfahrenden singen rassistische Parolen auf die Melodie von "L' Amour Toujours". Dabei werden gezielt Menschen am Bahnhof gefilmt, die einen Migrationshintergrund haben.

Rassistisches Gegröle in Nagold: Das ist passiert

Das Video geht gerade viral. Es wurde allerdings schon am 1. Mai aufgenommen - also vor dem Vorfall auf Sylt.

"Ausländer raus": Junge Leute grölen Nazi-Song auf Sylt

Gefilmt hat jemandem auf dem Maiwagen. Es sind keine singenden Personen zu erkennen. Aber: Man sieht, dass die Menschen am Bahnhof auch filmen. Ein Video davon liegt der Polizei vor. Mithilfe dieses Beweismittels soll nun geklärt werden, wer auf dem Wagen war und gesungen hat. Die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Kriminalpolizei Calw ermitteln wegen Volksverhetzung.

💡 Wichtig: Wir als Redaktion haben uns das Video angeschaut und ganz bewusst dagegen entschieden, diese Aufnahmen hier einzubauen.

Nazi-Song als Ohrwurm?! Das kannst du dagegen tun Dauer 1:50 min Nazi-Song als Ohrwurm? Das kannst du dagegen tun

Über einen ähnlichen Fall in Tuttlingen berichtet SWR Aktuell:

Das Lied wird nicht auf dem Stuttgarter Wasen gespielt: