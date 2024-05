Am Montag gibt's in Stuttgart eine offene Diskussion für junge Leute zur EU-Wahl. Verschiedene Kandidierende sind dabei.

Ab 17 Uhr kannst du dich zu Snacks und Getränken mit neuen Leuten connecten und über die Themen und Fragen für die Diskussion mitreden. Es geht um "Globale Gerechtigkeit – Junge Perspektiven für die Zukunft der EU". Zwischen 18 und 19:30 Uhr beginnt die Diskussion mit den Politikerinnen und Politiker. Safe mit dabei sind laut Landesjugendring Anna Peters (Grüne), Mirwais Wafa (FDP) und Davis Riedel (SPD).

Nice to know: Bei der Europawahl am 9. Juni dürfen in Deutschland alle Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit ab 16 Jahren wählen.

Wo? Junges Ensemble Stuttgart, Eberhardstr. 61, Stuttgart-Mitte

So kannst du dich anmelden

Auf dieser Webseite kannst du dich anmelden. Hier findest du mehr Infos zu dem Event. Organisiert wird die Veranstaltung vom Netzwerk Junges Engagement in Kooperation mit dem Projekt "Jugend trifft Politik" des Dachverbands Entwicklungspolitik und der Klima-Taskforce.

