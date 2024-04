"Fettfeindliche" Kommentare: TikTok-Star rudert zurück

Leo Skepi hat sich entschuldigt, nachdem er für seine kontroversen Statements viel Backlash bekommen hatte.

Am Montag hatte der Fitness- und Fashion-Creator ein Video auf TikTok gepostet, indem er über Mode-Brands ohne Plus-Size-Angebote sprach. Kritisiert wurde er besonders für Aussagen wie diese:

Menschen sollten sich nicht darüber aufregen, dass Brands keine Kleidung in ihrer Größe anbieten.

Marken wollten ein bestimmtes Image, zu dem nicht immer alle Körpertypen passten.

Brands dürften sich aussuchen, für wen sie Kleidung machen wollen.

Für diese Statements bekam Skepi eine Menge Backlash, viele bewerteten seine Aussagen als fettfeindlich. Sein mittlerweile gelöschtes Video wurde häufig gestitcht, auch von größeren TikTokern.

Skepi entschuldigt sich am nächsten Tag

Am Dienstag dann die Kehrtwende: Skepi versprach in einem neuen Video, dass er an sich arbeiten werde und er entschuldigte sich für die Aussagen. Seine Intention bei dem Video sei es gewesen, betroffene Personen zu empowern, damit sie sich durch Kleidung nicht schlecht fühlen. Er sei selbst früher übergewichtig gewesen und habe sich auch so gefühlt.