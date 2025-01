Die Polizei hat einen Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, Liam Payne vor seinem Tod Drogen geliefert zu haben.

Es handelt sich um einen Kellner aus dem Hotel, in dem Liam gestorben ist. Er wurde kurz vor Ende 2024 von der Richterin angeklagt, weil er Liam zwei Tage vor seinem Tod Kokain verkauft haben soll. Die Polizei hat ihn am Freitag festgenommen, er ist jetzt in Untersuchungshaft. Das hat der Anwalt des Mannes der englischen Zeitung "The Sun" bestätigt.

Ein zweiter mutmaßlicher Drogendealer ist anscheinend untergetaucht. Die Polizei konnte ihn nicht festnehmen - laut "The Sun" wurde deshalb eine Fahndung gestartet.

Liam Payne mit Drogen versorgt? Das droht den Verdächtigen

Wenn sie schuldig gesprochen werden, drohen den Männern zwischen 4 und 15 Jahren Knast. Der festgenommene Kellner sagt aber, dass er kein Dealer sei. Er habe zwar Kokain mit Liam genommen, aber wollte kein Geld von ihm. Der Anwalt des Angeklagten nannte die Anklage eine "Hexenjagd" - man wolle unbedingt einen Schuldigen für Liams Tod haben.

Liam Payne war im Oktober 2024 vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires in Argentinien gestürzt und gestorben.