Messi, Messi, Messi: Superstar rasiert komplett!

Lionel Messi hat seinen ersten Hattrick für Inter Miami in der MLS erzielt - und das als Joker.

Der 37-Jährige saß am Samstagabend nämlich zunächst auf der Bank. Auf dem Platz lief es für sein Team dann erst mal gar nicht gut. Miami ging am letzten Spieltag vor den Playoffs als Spitzenreiter gegen den Vorletzten New England Revolution mit 0:2 in Rückstand. Durch zwei Tore von Stürmer-Legende Luis Suárez rettete Miami sich noch mit einem 2:2 in die Halbzeit.

Messi-Show in der zweiten Halbzeit

Nach einigen Minuten in der zweiten Halbzeit kam Lionel Messi dann rein. Vorher hatten ihn die Fans mit "Messi, Messi"-Rufen gerufen. Und der Superstar lieferte ab. Erst leitete er das 3:2 mit einem schicken Pass ein. Danach knipste er dreimal selber. Miami gewann mit 6:2.

FYI: Der Argentinier sicherte Miami noch einen Rekord: Das Team holte durch den Sieg 74 Punkte in der "Regular Season". Das hat vorher noch keine Mannschaft geschafft.