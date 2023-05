Suspendiert! Krise zwischen Messi und PSG

Lionel Messi soll von seinem Club Paris Saint-Germain für zwei Wochen rausgeworfen worden sein. Das ist der Grund.

Messi soll eine nicht abgesprochene Reise unternommen haben. Das berichten französische Medien. Nach der Niederlage von PSG gegen den FC Lorient (1:3) am Sonntag ist Messi offenbar für zwei Tage nach Saudi-Arabien geflogen. Der Argentinier hat einen Werbe-Deal mit dem Land.

Kein Cash für Messi

In den zwei Wochen Zwangspause darf Messi weder für PSG spielen noch am Training teilnehmen. Außerdem soll er auch kein Gehalt bekommen. Macht Messi den Abflug in Paris? Der Vertrag des Argentiniers läuft im Sommer aus. In letzter Zeit gibt es immer wieder Gerüchte, dass Messi nach Saudi-Arabien wechseln könnte. Auch eine Rückkehr zum FC Barcelona scheint nicht ausgeschlossen.