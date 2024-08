Mann ertrunken: Schwimmbad war geschlossen

Im Lörracher Parkschwimmbad ist am Sonntagnachmittag ein Mann nach einem Badeunfall gestorben. Was ist bekannt?

Der SWR hat diese Infos:

Der Mann, der offenbar in das Schwimmerbecken gesprungen war, konnte von der DLRG aus dem Wasser geholt werden.

Sie versuchten ihn sofort zu reanimieren, doch er starb trotzdem noch im Lörracher Parkschwimmbad.

Das Freibad war für die Landung eines Rettungshubschraubers geräumt worden, wie die Freiburger Polizei dem SWR auf Anfrage mitteilte.

Die Ursache des tödlichen Unfalls ist noch nicht bekannt.

Die Stadt hat auf den Tod des Badegastes reagiert und entschieden, dass das Schwimmbad am Montag geschlossen bleibt. Am Dienstag um 10 Uhr hat es wieder geöffnet.

Schwimmmeisterverband kritisiert schlecht geschultes Personal

Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister kritisiert generell, dass das Personal in Freibädern oft nur schlecht geschult sei. Der Verbandspräsident hat in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" gesagt, Schwimmbadbetreiber müssten nur für genug Aufsichtspersonal sorgen - nicht für Fachkräfte. Das sei ein Problem, denn da könne auch jemand am Beckenrand stehen, der nur einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe. Die Befürchtung: Mehr Badeunfälle.

Schwimmmeisterverband kritisiert Fachkräftemangel Dauer 0:32 min Schwimmmeisterverband kritisiert Fachkräftemangel

Das ist über das Erdbeben in Lörrach bekannt: