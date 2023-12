Louis Vuitton: Boots, die aussehen wie Fake-Beine?!

Letzten Winter warens die Big Red Boots von MSCHF, diesen Winter sind die Louis Vuitton Illusion Boots Gesprächsthema.

Die Illusion Boots von Louis Vuitton sehen aus wie Pumps mit Socken, was an sich schon mal kontrovers genug ist - und dann kommen sie auch noch mit dazugehörigem Bein! Die Fashion-TikTokerin Izzi war eine der ersten, die das fragwürdige It-Piece versucht hat zu stylen. Die Meinungen gehen in ihren Kommentaren stark auseinander.

Manche sagen, die Boots sähen gruselig aus, andere wiederum wollen sie direkt kaufen - dafür dürften sie btw satte 2000 Euro hinblättern.

Louis Vuitton Illusion Boots: Zu wenige Hauttöne?!

Wie viel Illusion eines echten Beins der Schuh erzeugen soll, sei mal dahingestellt. Er kommt nämlich nur in zwei verschiedenen Hauttönen - und zu wem passen die schon. Bei Foundation zum Beispiel ist eine Farbauswahl von etwa 40 Tönen mittlerweile Standard, damit die als inklusiv für alle Hautfarben gilt. Daran stören sich auch viele beim neuen Illusion-Boot:

Hier nochmal zur Erinnerung: