Hat Luciano seiner Freundin einen Antrag gemacht? 💍

Jolanda zeigt auf Insta einen verd├Ąchtigen Ring. Sie ist gerade auf den Malediven - Luciano ist auch dort.

Auf dem Bett mit Rosenbl├Ąttern steht "I love you": Influencerin Jolanda postete in ihrer Instagram-Story einen romantischen Trip auf den Malediven - und einen funkelnden Ring an ihrem Ringfinger. Vergleicht man die Stories von Luciano und ihr, scheinen die beiden am gleichen Ort zu sein. Beide markierten au├čerdem auf Insta das gleiche Hotel. Es k├Ânnte also gut sein, dass Luciano ihr einen Antrag gemacht hat.

Was ist ├╝ber die Beziehung bekannt?

Luciano und Jolanda haben sich bisher nicht explizit zu einer m├Âglichen Beziehung ge├Ąu├čert - aber es gibt Anzeichen:

Die beiden schicken sich unter Instagram-Posts gegenseitig rote und rosafarbene Herzchen.

Beide haben ein Schloss in ihrer Instagram-Bio - sind also wohl vergeben. In Jolandas Bio steht auch ein Ring-Emoji.

Nicht nur die aktuellen Instagram-Stories, sondern auch andere Posts scheinen am gleichen Ort aufgenommen worden zu sein: Zum Beispiel ein Foto von Jolanda mit ihrem Baby in einem Privatjet. Luciano ist in einem seiner Posts wohl im gleichen Flugzeug.

