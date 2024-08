In Ludwigsburg und Stuttgart-Zuffenhausen war am Morgen der Strom ausgefallen. Schuld daran war ein Tier.

Offenbar hat ein Marder den Stromausfall ausgelöst. Laut der Stadtwerke Ludwigsburg war er am Umspannwerks in Hoheneck unterwegs gewesen.

Stromausfall in Ludwigsburg & Zuffenhausen: Das ist passiert

Der Strom war am Montagmorgen gegen 4:30 Uhr ausgefallen. In Teilen von Ludwigsburg und Stuttgart-Zuffenhausen waren deshalb unter anderem die Ampeln ausgefallen. Am Bahnhof Ludwigsburg hab es auch kein Licht. Die Menschen liefen deshalb vor Sonnenaufgang in der Dunkelheit zu den Gleisen. Die Polizei war zwischenzeitlich nicht telefonisch erreichbar.

Nachdem klar war, was passiert ist, konnten die Stadtwerke die Stromversorgung aber wieder herstellen. Gegen 7:15 Uhr wurde Strom aus Kornwestheim umleiten, damit in den betroffenen Bereichen alles wieder normal funktioniert.