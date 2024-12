Syrien-Schock: Assad gestürzt - Deutschland feiert!

Autokorsos, Demos, Fahnen - so feiern junge Syrer in Deutschland das Ende von Assad.

Nach 13 Jahren Krieg atmet Syrien auf: Der Sturz von Assad löst auch in Deutschland einiges aus. In vielen Städten gehen Menschen auf die Straße, um zu feiern und zu jubeln. Die Polizei ist mit vielen Kräften am Start, um den Verkehr zu regeln. Bisher lief aber alles friedlich.

Hier gab es in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Kundgebungen:





Mainz: Etwa 3.000 Leute versammelten sich laut Polizei auf dem Schillerplatz. Ursprünglich waren für die Demo nur 100 Teilnehmer angemeldet.

In der Innenstadt gab es einen Autokorso mit mehr als 300 Fahrzeugen.

In der Innenstadt gab es einen Autokorso mit mehr als 300 Fahrzeugen. Stuttgart: Mehrere tausend Menschen hatten sich auf dem kleinen Schlossplatz versammelt.

Auch in Trier, Mannheim, Landau, Konstanz und in anderen Orten soll es friedliche Kundgebungen gegeben haben.

