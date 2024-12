Die Rebellen in Syrien sagen, dass sie die Hauptstadt eingenommen haben. Machthaber Assad hat das Land verlassen.

Damit scheint die jahrzehntelange Herrschaft von Bashar al-Assad vorbei zu sein.

Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat er am frühen Morgen Damaskus verlassen - Ziel unbekannt.

Die islamistischen Rebellen haben angekündigt, die Macht friedlich übernehmen zu wollen.

Auch die staatliche Armee hat den Regierungssoldaten mitgeteilt, Assads Regierungszeit sei beendet.

Die Rebellen sind - wie Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) berichten - ohne Widerstand in den Präsidentenpalast in Damaskus eingedrungen.

SWR-Reporterin Nina Amin berichtet aus Kairo:

Rebellen übernehmen Kontrolle über Damaskus - Assad flieht Dauer 0:40 min Rebellen übernehmen Kontrolle über Damaskus - Assad flieht

Rebellen übernehmen Damaskus: "Neue Ära" beginnt

Die islamistischen Kämpfer der Allianz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) und mit ihr verbündete Verbände haben den Beginn einer "neuen Ära" in Syrien verkündet - die "Unterdrückung" von Assad sei vorbei. Sie sagen sogar den ins Ausland geflüchteten Syrern, dass diese in ein "freies Syrien" zurückkehren sollten.

Wer ist die Hajat Tahrir al-Scham (HTS)? Die Allianz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) besteht aus Kämpfern, die sich gegen den syrischen Diktator Bashar al-Assad gerichtet haben. Die Vorgänger-Organisation der HTS war direkt der islamistischen Terrororganisation al-Qaida untergeordnet. 2016 hat sich die HTS von al-Qaida getrennt und umbenannt. Die Gruppe tritt seitdem gemäßigter auf und versucht ihr Image zu ändern. Sie will aber weiterhin radikal-islamische Regeln durchsetzen. In Idlib wurden der Organisation Folter und die Vertreibung von Minderheiten vorgeworfen.

Erst Aleppo, jetzt Homs und Damaskus

Die Fronten im Bürgerkrieg hatten sich jahrelang kaum bewegt. Jetzt haben Rebellen in kürzester Zeit viel Gebiet eingenommen - erst vor etwa einer Woche die Stadt Aleppo. In der Nacht auf Sonntag kam die strategisch wichtige Stadt Homs dazu - ein entscheidender Wendepunkt im Bürgerkrieg. Am frühen Sonntagmorgen starteten sie dann auch die Offensive auf Damaskus.