Madonna blessed Jugendprojekt mit 250.000 Euro

Madonna verbringt ihren 66. Geburtstag in der versunkenen Stadt Pompeji. Und entscheidet sich spontan, etwas zu spenden.

Die Spende geht an ein Theaterprojekt, an dem Jugendliche und Kinder aus der Region teilnehmen. Das teilte der Archäologiepark in Pompeji mit. Nach ihrem Aufenthalt in der Ausgrabungsstätte der versunkenen Stadt in Süditalien traf sie auf die Gruppe des Projekts „Sogno di Volare“, die ein klassisches Theaterstück im Teatro Grande von Pompeji aufführten. Mit der großzügigen Spende von 250.00 Euro übernimmt Madonna das Jahresbudget für das Projekt.

Was ist das Jugendprojekt "Sogno di Volare"?

Normalerweise wird das Projekt „Sogno di Volare“ – auf Deutsch: Ich träume vom Fliegen – von dem Archäologiepark in Pompeji gefördert. Mit dem Ziel, die lokale Bevölkerung in das kulturelle Leben der historischen Stätte der versunkenen Stadt einzubeziehen. Junge Menschen aus der Region rund um Pompeji sollen dabei angesprochen werden, um eine Perspektive zu bieten. Die Region leidet immer noch an hoher Schulabbrecherquote, Jugendarbeitslosigkeit und Abwanderung. Bei dem Theaterprojekt sind rund 300 Kinder und Teenager als Schauspieler, Musiker und Autoren dabei.

