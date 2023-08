Immer mehr Männer arbeiten in Kitas: Wäre das auch was für DICH?

Die Zahl der männlichen Erzieher hat sich innerhalb von zehn Jahren verdreifacht. Junge Männer haben Bock auf den Job.

So ist rund jeder Fünfte der unter 20-jährigen Erzieher männlich. Zum Vergleich:



Bei den unter 30-Jährigen sind nur knapp 13 Prozent männlich.

Bei den über 50-Jährigen sind es gerade einmal drei Prozent.

2022 arbeiteten insgesamt 53.500 Männer in der Kinderbetreuung. Zehn Jahre vorher waren es gerade mal 18.000. Die Zahlen kommen vom Statistischen Bundesamt.

Was musst du als Erzieher mitbringen?

Als Erzieher betreut man kleine Kinder. Daher sind diese Eigenschaften besonders wichtig:



Verantwortungsbewusstsein

Einfühlungsvermögen und Konfliktfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Psychische Stabilität

Beobachtungsgenauigkeit (Wie verhalten sich die Kinder?)

Die Ausbildung zum Erzieher kann zwei bis sechs Jahre dauern. Je nachdem, ob du sie in Voll- oder Teilzeit machst. Sie findet an Fachschulen, Fachakademien, Berufskollegs und in Praktikumsbetrieben statt.

