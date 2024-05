23-Jähriger von Tretboot gesprungen und verschwunden: Suche beendet!

Der 23-Jährige war am Montag mit einem Tretboot auf dem Bodensee unterwegs. Die Polizei konnte ihn bisher nicht finden.

Am Montag, Dienstag und Mittwoch waren Feuerwehr, Polizei und DLRG in und am Bodensee vor Friedrichshafen im Einsatz und suchten nach dem vermissten 23-Jährigen. Auch ein Polizeihubschrauber, eine Drohne und Taucher waren unterwegs - ohne Erfolg.

Jetzt hat die Polizei gesagt, dass sie die Suche nach dem jungen Mann einstellen will. Für Donnerstag seien keine Maßnahmen mehr geplant. Aber: Bei neuen Hinweisen könne die Suche jederzeit wieder aufgenommen werden, sagte eine Polizeisprecherin.

Bei Ausflug am Bodensee verschwunden: Was ist passiert?

Der Vermisste war laut Polizei am Montag zusammen mit vier anderen Leuten in einem Tretboot auf dem Bodensee vor Friedrichshafen unterwegs.

Nach bisherigen Infos sprang er im Hafenbereich selbst von dem Boot ins Wasser und ist daraufhin nicht mehr aufgetaucht.

Warum der 23-Jährige das gemacht hat, ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittler gehen inzwischen aber von einem Unfall als Ursache aus. Hinweise auf einen Suizid gebe es nicht.

So berichten unsere Kollegen von SWR Aktuell über die Suche:

