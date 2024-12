Magermodels bei Louis Vuitton und Saint Laurent

Achtung: Juristisch abgenommen!

Vorschlag zur Anmoderation:

Die Modemarken Saint Laurent und Louis Vuitton halten weiter an Magermodels fest. Das zeigen Recherchen des SWR-Investigativformats VOLLBILD. Damit verstoßen sie gegen ihre eigene Selbstverpflichtung.

MoE:

Bei der Pariser Fashion Week liefen mehrere Models beider Marken mit einer extrem kleinen Kleidergröße über den Laufsteg. Diese ist vergleichbar mit den Maßen von Brust, Taille und Hüfte von Kleidungsstücken, die man in der Kinderabteilung für zwölfjährige Mädchen findet. Auf der Pariser Fashionweek hatte jedes fünfe Model von Louis Vuitton und mehr als jedes achte Model von Saint Laurent eine solche Kleidergröße. Vor einigen Jahren hatten sich die Konzerne, zu denen die beiden Modemarken gehören, verpflichtet, diese extrem kleine Kleidergröße aus den Casting-Anforderungen zu streichen. Der Modekonzern hinter Saint Laurent antwortete, man halte die Standards ein. Louis Vuitton ließ eine Anfrage unbeantwortet. Die ganze Recherche finden Sie unter VOLLBILD in der ARD Mediathek. Thomas Becker Mainz. Aus Mainz, Thomas Becker.