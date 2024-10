"Bekloppt"? So protestieren Mainzer Fans wegen neuem Klopp-Job

Ein Job bei Red Bull - Fans von Mainz 05 finden den Move von Jürgen Klopp wohl gar nicht cool. Das zeigten sie jetzt.

"Bist du bekloppt?" oder "Klopp: Ich mag Menschen, bis sie mich enttäuschen" - die Botschaften auf Plakaten und Bannern in der Mainzer-Fan-Kurve waren eindeutig. Beim Spiel (ausgerechnet) gegen RB Leipzig (0:2) machten viele Fans klar, dass sie von der Entscheidung des Fußball-Trainers enttäuscht sind. Klopp wird im kommenden Jahr bei Red Bull "Global Head of Soccer".

Jürgen Klopp und Mainz 05: Dream-Team?

Elf Jahre hatte Klopp in Mainz gespielt, danach war er dort Trainer. In einem emotionalen Abschied hatte er damals unter Tränen gesagt: "Alles, was ich bin - alles, was ich kann, habt ihr mich werden lassen". Darauf nahm jetzt eines der Banner Bezug: "Alles was wir Dich haben werden lassen, hast Du vergessen?"

Klopp: "Alles, was ich bin ..."Und wenn Kloppo heute Abend tatsächlich die Champions League gewinnt, dann erinnert er sich hoffentlich immer noch an diesen Mainzer Moment.Posted by SWR Aktuell on Saturday, May 26, 2018

Die Reaktion der Fans kann der Mainzer Sportdirektor Christian Heidel offenbar nicht so ganz nachvollziehen. Er verteidigte Klopps Entscheidung und sagte: "Ich muss sagen, wer sich darüber irgendwie Gedanken macht, der hat ja wirklich ein Brett vorm Kopf."

