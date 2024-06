Die Polizei und das SEK haben bei zwei Brüdern in Mainz kiloweise Drogen und Waffen gefunden.

Bei dem Einsatz wurde die Wohnung des jüngeren Bruders genauer unter die Lupe genommen. In der Bude des 44-Jährigen in Mainz-Mombach wurden sieben Kilo Speed gefunden und sichergestellt. Weil gegen seinen 45-jährigen Bruder schon ein Haftbefehl vorlag, war neben der rheinland-pfälzischen Polizei auch das SEK am Start.

SEK-Einsatz in Mainz: Das wurde noch gefunden

Hinter der Eingangstür wurden außerdem ein ungeladenes Luftgewehr, zwei Samurai-Schwerter und weitere Hieb- und Stichwaffen gefunden und sichergestellt. Gegen den 44-jährigen Bruder wurde jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Er ist jetzt in U-Haft.

Der ältere Bruder ist jetzt im Gefängnis

Sein ältere Bruder war zunächst nicht in der Wohnung in Mombach. Bei weiteren Ermittlungen konnte die Polizei ihn aber im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld finden. Dort wurde der 45-Jährige dann verhaftet. Bei ihm wurden auch nochmal eine kleine Menge Drogen, Diebesgut und Bargeld sichergestellt. Wegen des bestehenden Haftbefehls wurde er direkt ins Gefängnis gebracht.

