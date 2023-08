Streit um 👟... Mann zieht 🔪 und wird verprügelt - mit Krücken!

Eigentlich will der Mann nur seine Schuhe zurückhaben. Im Streit zieht er ein Messer. Dann kommen Passanten.

Ein Passant fackelt in der Mainzer Innenstadt nicht lange und verprügelt den Angreifer mit seinen Krücken. Ein anderer Zeuge kann dem Angreifer das Messer abnehmen.

Das sagt die Polizei in Mainz

Laut der Polizei hat der Täter am Dienstagabend an einer Bushaltestelle am Münsterplatz seine Schuhe verloren und ist kurz einem Mann gefolgt, mit dem er Streit hatte. Dann geht er zurück zur Haltestelle. Dort hat sich ein 35-Jähriger die Schuhe gezockt und will sie offenbar nicht mehr herausgeben. Deswegen hatte der Mann sein Messer gezogen. Als die Polizei ankam, hatte er seine Schuhe zurückbekommen. Falls du etwas beobachtet hast, kannst du dich bei der Polizei melden:

06131/65-4110

pimainz1@polizei.rlp.de

