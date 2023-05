Mainz wütend: Deswegen war es für Svensson kein Elfmeter!

Der Mainzer Anthony Caci zog Schalkes Marius Bülter am Trikot. Elfmeter. Für Mainz-Coach Bo Svensson ein "Skandal".

Die Szene passierte in der achten Minute der Nachspielzeit: Schalke flankt in den Mainzer Strafraum, Torhüter Robin Zentner fängt den Ball. Bülter hat keine Chance, den Ball zu kriegen, wird von Caci mehrere Sekunden unnötig am Trikot gezogen und fällt.

Schiri Dr. Matthias Jöllenbeck lässt das Spiel erst mal laufen, hält aber Rücksprache mit dem Videoschiedsrichter und schaut sich die Szene anschließend an. Danach gibt er Elfmeter. Bülter lässt sich die Chance nicht nehmen und schießt Schalke in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg.

Mainz-Trainer Svensson: Bülter hat auch gezogen

Nach dem Spiel war Bo Svensson wegen der Situation richtig aggro. Er fand, dass Bülter Caci vorher genauso gezogen hat. So fragte er im Interview nach dem Match:

Davor hält Bülter unseren Spieler fest. Warum ist es dann ein Foul, wenn unser Spieler das macht?

Auch Mainz-Keeper Robin Zentner und Sportdirektor Martin Schmidt fanden die Entscheidung des Schiris falsch. Svensson nannte das Ganze eine "Frechheit".

Das sagt Schiedsrichter Jöllenbeck

Er sagte kurz und knapp, dass nach Ansicht der Bilder für ihn klar wurde: Caci hat Bülter lange und deutlich gehalten. Daher habe er auf Strafstoß entschieden.