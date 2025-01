Trotz 2:0-Führung hat ManCity das Spiel in Paris heftig vergeigt. Pep Guardiolas Team droht das Aus in der Champions League.

Die erste Halbzeit lief eigentlich für PSG besser. Trotzdem ging es mit 0:0 in die Kabine. Nach der Halbzeit ging es dann wild los: Nach nicht einmal zehn Minuten stand es 2:0 für Manchester City durch Jack Grealish und Erling Haaland. Ab dann ging aber bei City gar nichts mehr. PSG hat richtig Druck gemacht und am Ende ein 4:2 geholt.

Btw: In Paris war die Stimmung trotz Dauerregen gut - NBA-Supertalent Victor Wembanyama durfte vor dem Spiel seine Skills mit dem Fußball zeigen:

Social-Media-Beitrag auf Instagram von championsleague

ManCity vor dem Aus? Das sagt Trainer Pep Guardiola

Durch die Niederlage in Paris droht jetzt das Aus in der Champions-League - und das noch in der Gruppenphase! Das ist Pep Guardiola mit ManCity seit 2016 nicht mehr passiert. Britisch Medien schreiben deshalb von einer "Horrorsaison" und "einem neuen Tiefpunkt".

Am letzten Spieltag am Mittwoch muss ManCity gegen Club Brügge gewinnen, wenn Sie in die nächste Runde wollen - sonst ist es endgültig vorbei:

Wir haben eine letzte Chance.