Achern: Ukrainer aus Flüchtlingsunterkunft stirbt - Mann in Untersuchungshaft

Nach einem tödlichen Angriff in einer Flüchtlingsunterkunft sitzt jetzt ein Tatverdächtiger in U-Haft.

Als die Polizei am Samstag den schwerverletzten Ukrainer findet, wird er direkt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort stirbt er aber an seinen Verletzungen. Das teilten die Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mit.

Dieser Mann sitzt jetzt in U-Haft

Die Polizei hat inzwischen einen 71-jährigen Ukrainer festgenommen. Der Mann, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt, habe auch in der Unterkunft gewohnt. Ein Richter habe gegen ihn Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts auf Totschlag erlassen, das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend mitgeteilt.

Was ist passiert?

Befragungen und Vernehmungen haben ergeben, dass es zwischen dem 71-Jährigen und dem Opfer zu einem Streit gekommen sein soll. Sie hatten davor gemeinsam Alkohol getrunken. Genauere Details sind noch nicht bekannt.