15-Jährige vermisst: Hast du Alisha gesehen?

Alisha aus Mannheim wird seit dem 30. August vermisst. Die Polizei braucht jetzt deinen Support.

Weil sie nicht in ihre Einrichtung in Mannheim zurückgekommen ist, sucht die Polizei nach Alisha - bisher ohne Erfolg. Das 15-jährige Mädchen könnte in einer "hilflosen Lage" sein.

+++ #Mannheim: 15-Jährige vermisst! +++❗Zum unverpixelten Bild und allen Infos gelangt Ihr direkt hier:https://t.co/T1QECX7wRH pic.twitter.com/gQf1e8LVY4

15-Jährige in Mannheim vermisst - so sieht Alisha aus:

Sie ist 1,55 Meter groß und wiegt um die 55 Kilogramm.

Ihre Statur ist eher kräftig.

Sie hat braune und lange Haare.

Ihre Kleidung: Sie trägt eine schwarze Jogginghose, ein ebenfalls schwarzes Shirt und weiße Sneaker.

Ein Bild von ihr kannst du hier checken.

Hast du sie gesehen?

Weißt du, wo Alisha steckt oder kannst andere Hinweise geben? Dann melde dich bei der Kripo Mannheim unter der 0621/174-4444 oder schreibe eine Mail.

