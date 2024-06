Die Blumen und Kerzen auf dem Mannheimer Marktplatz sollen größtenteils weg. Die Stadt plant eine Alternative.

Zwei Wochen lang war der Mannheimer Marktplatz offiziell Gedenkort für den dort am 31. Mai getöteten Polizisten Rouven Laur. So hat das die Stadt verfügt. Auch danach haben viele Menschen dort Blumen, Kerzen und Kränze niedergelegt - für ihn und die anderen Opfer der Messerattacke. Die Stadt will den Marktplatz jetzt als Gedenkstätte räumen.

Nach tödlichem Messerangriff: Stadt Mannheim will dauerhafte Gedenkstätte

Es soll aber eine Stelle geben, an der man weiterhin Blumen ablegen kann. Außerdem will die Stadt eine dauerhafte Gedenkstätte für Rouven Lauer einrichten. Bis zum Ende des Jahres sollen Details dazu geklärt werden.

Für den getöteten Polizisten gab es deutschlandweit eine Schweigeminute: