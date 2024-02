Mansplaining: Profi-Spielerin bekommt ungefragt das Golfen erklärt

Georgia Ball ist Golftrainerin - ein Mann gab ihr trotzdem ungefragt Tipps zu ihrem Schlag. Der TikTok-Clip ging viral.

Georgia Ball versteht was von ihrem Sport. Die 26-Jährige ist professionelle Golfspielerin und auch als Trainerin aktiv. Auf Instagram folgen ihr 270.000 Menschen und auf TikTok 180.000 - dort gibt sie ihren Followern Tipps für den Sport.

In einem neuen Clip kommt es zu einer merkwürdigen Situation. Ein Mann, der betont, dass er selbst seit 20 Jahren Golf spiele, erklärt ihr, was sie bei ihrem Schlag verbessern kann. Das Problem: Sie hat nie nach den Tipps gefragt. Der Mann mischt sich ungefragt ein und versucht ihr Ratschläge zu geben. Die Amerikanerin bleibt höflich, schaut etwas verwirrt in die Kamera und bedankt sich für das "Gespräch". Am Ende schüttelt sie wegen der Situation etwas fassungslos den Kopf.

Hitzige Diskussion um "Mansplaining"

Den Clip haben mittlerweile mehr als elf Millionen Menschen gesehen und in den Kommentaren hat sich eine hitzige Diskussion eröffnet. Es geht vor allem um "Mansplaining". Darunter versteht man, dass Männer ungefragt ihre Meinung oder Tipps zu bestimmten Situationen abgeben, weil sie denken, mehr darüber zu wissen.

Hier gibts den Clip:

Mehr News: