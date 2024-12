Marco Reus gewinnt mit L.A. Galaxy seine erste Meisterschaft 🏆

Vier Monate nach seinem Wechsel in die USA ist der Ex-Dortmunder endlich Meister - trotz einer Verletzung.

Marco Reus kĂ€mpft momentan mit einer Adduktorenverletzung, weshalb der 35-JĂ€hrige im MLS-Finale gegen die New York Red Bulls erstmal nur auf der Bank saß. In einem normalen Spiel hĂ€tte er gar nicht gespielt, so Reus.

Beim 2:1-Sieg zur Meisterschaft wurde Reus in der 76. Minute eingewechselt und half seinem Team Los Angeles Galaxy, den Sieg ĂŒber die Zeit zu bringen.

Marco Reus gewinnt mit L.A. Galaxy die US-Meisterschaft Dauer 1:12 min Marco Reus gewinnt mit L.A. Galaxy die US-Meisterschaft

Meisterschaft mit Galaxy: "Hollywood-Finale" fĂŒr Reus?

Was den Gewinn von Meisterschaften betrifft, hatte Marco Reus in seiner Karriere bisher wenig GlĂŒck. So oft hat er schon knapp einen Titel verpasst:

Mit Borussia Dortmund wurde Reus sieben Mal Vizemeister

Drei Mal verlor er ein DFB-Pokal-Finale (gewann allerdings auch zwei)

Erst im Mai verlor er mit Dortmund das Champions-League-Finale gegen Real Madrid

Nach dem Abpfiff im MLS-Finale ging Reus auf dem Rasen in Los Angeles auf die Knie und ballte die FĂ€uste. Im Interview nach dem Spiel zeigte er sich emotional: