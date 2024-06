NATO-Chef als Lehrer an der Hauptschule?!

Der neue NATO-Chef Mark Rutte unterrichtet an einer Hauptschule in Den Haag. Das will er auch weiterhin tun.

Mark Rutte ist gerade Regierungschef der Niederlande. Und: Schon seit 2008 unterrichtet er neben seiner politischen Karriere an einer Hauptschule in Den Haag das Fach Gesellschaftskunde. Trotz seines neuen Jobs als NATO-Chef will er prüfen, ob es irgendwie möglich ist, weiter zu unterrichten. Seine Amtswohnung als NATO-Chef wäre in Brüssel. Was sind seine Aufgaben als NATO-Chef? Die NATO ist ein militärisches Bündnis aus 32 europäischen und amerikanischen Ländern. Auch Deutschland ist Mitglied. Wenn ein NATO-Staat angegriffen wird, müssen die anderen Staaten helfen. Der NATO-Generalsekretär - also der Chef - repräsentiert das Bündnis und muss dafür sorgen, dass sich die Mitgliedsländer auch bei schwierigen Fragen einigen. Am 1. Oktober soll Mark Rutte diesen Posten übernehmen.