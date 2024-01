Mehr Gewalt an deutschen Schulen?

In St. Leon-Rot soll eine Schülerin erstochen worden sein. Das ist kein Einzelfall, aber was heißt das jetzt für deutsche Schulen?

Deutsche Schulen sind zwar safer als zum Beispiel in den USA, aber trotzdem macht sich ein Anstieg an "emotionaler Gewalt" bemerkbar. Also beispielsweise Mobbing!

Hier bekommst du Hilfe bei Mobbing Dir selbst oder Freunden und Freundinnen geht es wegen Mobbing nicht gut? Hier findest du Hilfe: Bei Mobbing in der Schule kannst du dich direkt an Vertrauenslehrer, Schulpsychologen oder die Schulleitung wenden.

Die Nummer gegen Kummer kannst du anonym und kostenlos anrufen: 116 111.

Bei Problemen mit Cybermobbing kannst du dich von JUUUPORT auf WhatsApp beraten lassen: +49 157 3387 1956.

Hier erfährst du, was in St. Leon-Rot passiert ist: