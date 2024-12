Nach Messerattacke: So lange muss 26-Jähriger ins Gefängnis!

Ein tödlicher Angriff bringt einen 26-Jährigen in den Knast. Das Urteil umfasst auch Sicherungsverwahrung.

Im März hatte der 26-Jährige aus Ludwigshafen einen Mann während eines Streits mit einem Messer in den Rücken gestochen. Dafür bekam er jetzt elf Jahre Haft. Das Gericht in Frankenthal sah eine klare Tötungsabsicht und ordnete nach der Haft auch Sicherungsverwahrung an. Laut Gutachten war der Angeklagte bei der Tat voll zurechnungsfähig - obwohl er Drogen genommen hatte.

So argumentierte die Richterin Dauer 0:49 min Wenn zu lang: Info über Sicherungsverwahrung abschneiden!

Messerattacke in Ludwigshafen: Mann flüchtete noch

Der Verletzte konnte nach der Attacke noch mit dem Fahrrad wenige hundert Meter flüchten - verblutete dann aber. Die Richterin meinte bei der Urteilsverkündung: Der 26-Jährige wollte zeigen, dass er stärker ist. Deshalb stach er zu. Ihm war egal, ob der andere dabei stirbt. "Sie haben ja bei ihrem letzten Wort um eine zweite Chance gebeten. Ihr Opfer hatte aber keine zweite Chance!", sagte die Richterin.

Mehr News aus LU: