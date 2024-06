Messerangriff Mannheim mit Reaktionen

Nach dem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz haben Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft weitere Einzelheiten bekannt gegeben. Christian Scharff:

Gegen 11 Uhr 30 hatte ein Mann Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa mit einem Messer angegriffen. Fünf Teilnehmer wurden verletzt, teilen das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft mit. Ein Polizeibeamter wurde von dem Täter angegriffen - er stieß ihm mehrfach von hinten das Messer in den Kopfbereich. Der Beamte ist lebensgefährlich verletzt. Ein weiterer Polizist schoss den Angreifer nieder. Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb auf der Plattform „x“: „Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie“. Der Täter müsse streng bestraft werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte, ihre Gedanken seien besonders bei dem lebensgefährlich verletzten Polizisten. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hob die Leistung der Polizei hervor, die mit großer Entschlossenheit und viel Mut gehandelt habe. Dem gebühre tiefer Dank und Anerkennung. Mannheims Oberbürgermeister Specht betonte es solle jetzt nicht über Hintergründe der Tat spekuliert werden bis Ergebnisse der Ermittlungen vorliegen. Er sei in Gedanken bei dem verletzten Polizisten und den anderen Opfern.