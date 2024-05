Met Gala 2024: Das sind die krassesten Looks

Unter dem Motto "The Garden of Time" haben sich Stars bei der Met Gala in New York präsentiert - etwas braver als sonst?

Dieses Jahr ging alles ein bisschen gedeckter zu: Bad Bunny zum Beispiel präsentierte sich im dunklen Anzug mit großem Hut und schwarzem Blumenstrauß.

Er moderierte die Met Gala dieses mal - zusammen mit Jennifer Lopez, Chris Hemsworth und Zendaya. Sie kam in gleich zwei Looks: einer Art Pfauen-Kleid...

... und mit Blumen-Hut:

Lametta-Vibes gabs bei Rita Ora:

Gigi Hadids Kleid war offenbar ebenfalls von Blumen inspiriert. Das Topmodel mit palästinensischen Wurzeln brauchte bei der Schleppe sogar etwas Hilfe:

Auch Cardi B bekam Unterstützung, um ihr Kleid in Szene zu setzen:

Kritik im Netz: zu viel schwarz, zu brav

Nicht bei allen kommen die Outfits gut an. Auf Social Media beschweren sich einige User: "this might be the worst met gala ever" oder "So disappointed in all the black dresses [...]". Allerdings bezieht sich das Motto auf eine spezielle Kurzgeschichte. Andere User finden, die Outfits passen gut zur Handlung, da es dort auch um den Tod geht.

Met Gala: Proteste gegen den Krieg in Gaza

Die Met Gala gibt es, um Spenden für die Modeabteilung des Metropolitan Museums in New York zu sammeln. Dort findet die Feier auch statt. Rund um das Museum gab es Proteste gegen den Gaza-Krieg. Jede Menge Polizei war vor Ort.

