Hat Miley Cyrus' Mom ihrer Tochter den Freund ausgespannt?

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

beim Kurznachrichtendienst X teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Was ist dran am Gossip? Tishs neuer Ehemann Dominic Purcell soll der Ex von Noah Cyrus sein - Mileys kleiner Schwester.

Erst im Sommer 2023 heirateten Tish Cyrus und Dominic Purcell, doch Tishs jüngste Tochter Noah war nicht auf der Hochzeit. Es wurde vermutet, dass Noah den neuen Stiefvater nicht akzeptiert und auf der Seite von Tishs Ex-Mann Billy Ray Cyrus sein soll. Jetzt erzählt ein Insider gegenüber dem Magazin "Us Weekly" eine ganz andere Story. War Noah Cyrus deshalb nicht auf Tishs Hochzeit? Laut dem Insider soll Noah gar nicht erst zur Hochzeit eingeladen worden sein. Noah soll wohl als erste mit Dominic zusammen gewesen sein - noch bevor ihre Mutter sich für ihn interessierte. Von der Beziehung soll Tish gewusst haben. Vogue erzählte sie: "Ich bin in die DMs von Dom geslidet - und der Rest ist Geschichte." Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen. Zu den Gerüchten haben sich weder Tish noch Noah geäußert. So sah die Hochzeit von Mileys Mom aus: Miley Cyrus mal Live sehen? Wird wohl nix: Konzerte Miley Cyrus: Darum geht sie nicht mehr auf Tour Fast zehn Jahre ist es her, dass Miley Cyrus ihre letzte Tour gespielt hat - und es wird erstmal keine weitere geben. 17:00 Uhr DASDING NEWSZONE - Dein Tag, Dein Update DASDING