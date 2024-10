Minderjährige Terroristen Y-Kollektiv

Teenie-Terroristen – warum wollen Minderjährige töten? Sperrfrist Mo. 30.09. 5:30 Uhr

Immer öfter sind Terror-Verdächtige minderjährig – das ergeben Recherchen der ARD-Sendung "Y-Kollektiv". Auch beim jüngsten Anschlag auf das israelische Generalkonsulat in München oder beim vereitelten Terrorangriff auf das Konzert von Taylor Swift in Wien waren die mutmaßlichen Täter im Teenager-Alter. Angeheizt durch TikTok-Videos und Online-Hetze beschäftigen sich schon Zwölfjährige mit extremistischen Gewaltfantasien. Zum ersten Mal ist es gelungen, einen jungen Mann aus dem aktuellen Aussteigerprogramm des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu begleiten. Insider aus dem Terrormilieu geben tiefe Einblicke in die Gedankenwelt von Extremisten und mögliche Wege zurück in die Gesellschaft.

Abmod: Die "Y-Kollektiv"-Reportage "Teenie-Terroristen" (WDR, BR) ist ab 30. September in der ARD Mediathek zu sehen.