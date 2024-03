Verbot von Minijobs?! Kannst du bald nicht mehr arbeiten?

Der Sozialverband VdK fordert, dass man Minijobs verbieten soll. Was soll das bringen?

Die Chefin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, hat dieses Verbot gefordert. Der Sozialverband setzt sich für eine starke Sozialversicherung und soziale Gerechtigkeit ein. Doch warum fordert der Verband jetzt das Verbot von Minijobs?

Mit Minijob in die Altersarmut?

Wenn man einen Minijob macht, muss man keine Steuern und anderen Abgaben zahlen. Das sei eine Unterstützung für den Niedriglohnsektor, sagt die Chefin des Sozialverbandes in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". So werden geringe Löhne erträglicher. Ein Minijob könne dazu führen, dass man im Alter arm ist, weil man nicht in die Rentenversicherung einzahlen muss.

Keine Minijobs - Stattdessen bessere Löhne

Bentele fordert, dass der Staat sich für bessere Löhne einsetzen soll, von denen man leben kann. Das betrifft In Deutschland haben 7,6 Millionen Menschen. So viele haben laut Bundesagentur für Arbeit einen Minijob.