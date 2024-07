Mörder auf der Flucht wurde gefasst

Vor neun Monaten ist der 44-Jährige bei einem Ausgang geflohen. Nun wurde er in der Republik Moldau gefunden.

Der verurteilte Mörder saß eigentlich in der Justizvollzugsanstalt in Bruchsal, weil er einen Mann erwürgt hatte. Im Oktober 2023 ging er unter Aufsicht an einen Baggersee in Germersheim und traf sich mit seiner Frau und seinen Kindern.

Geflüchteter Mörder aus Bruchsaler Gefängnis gefasst Dauer 0:36 min Geflüchteter Mörder aus Bruchsaler Gefängnis gefasst

Mörder gefasst - so konnte er entkommen

Mit dabei waren zwei JVA-Beamte. Diese waren offenbar nicht achtsam genug und ließen den Deutsch-Kasachen entkommen. Das gab das Justizministerium zu. Die elektronische Fußfessel des verurteilten Mörders wurde später im Stadtgebiet von Germersheim gefunden. Erwischt wurde er nun in der südosteuropäischen Republik Moldau, berichtete die "Stuttgarter Zeitung".

In Reutlingen suchen sie noch nach einem Gewalttäter: