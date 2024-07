Schock an Bushaltestelle: Unbekannter schlägt Frau und flüchtet!

Eine 20-jährige wurde an einer Bushaltestelle von einem Unbekannten angegriffen und verletzt.

Passiert ist das am Dienstagnachmittag an der Bushaltestelle "An der Kreuzeiche". Heftig: Der Vorfall hat mitten am Tag stattgefunden. Der Täter attackierte die Frau richtig mies von hinten und schlug auf sie ein. Danach flüchtete er mit einem Fahrrad. Alles zum Täter:

ca. 18 Jahre alt

hat zur Tatzeit ein graues T-Shirt getragen

die Polizei prüft einen Zusammenhang mit ähnlichen Vorfällen in den letzten Tagen - es könnte der gleiche Täter sein.

18-Jähriger flippt aus und greift Busfahrer an: