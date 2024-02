Hat Mois 100.000€ Spendengelder geklaut?

Die Spenden waren für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien und deren Familien bestimmt. Angekommen soll nichts sein.

Vor einem Jahr haben zwei Erdbeben die Türkei und Syrien getroffen. Rund 60.000 Menschen haben dabei ihr Leben verloren und viele waren danach ohne Wohnung und Arbeit.

Viele Menschen sind Spendenaufrufen gefolgt. Die kamen nicht nur von Organisationen wie dem Roten Kreuz, sondern auch von Stars und Influencern, die selbst Geld für Türkei und Syrien gesammelt haben. Einer davon war Youtuber Mois. Er hat vor Ort geholfen und über 100.000 Euro Spenden von seinen Followern sammeln können.

"Ihr tut mir Leid, dass ihr jemanden wie Mois ausgewählt habt, so Etwas zu tun."

Wo ist die Kohle wirklich?

Die Anschuldigung von Mois ehemaligem Partner Shienno: Das Geld ist in Mois eigene Tasche gewandert. Was genau er damit gemacht haben soll, erfahren wir nicht - nur dass maximal 10 Prozent der Spenden wirklich an die Opfer der Erdbeben gegangen sein sollen. Shienno macht Mois indirekt für den Tod und das Leiden von Hilfsbedürftigen vor Ort verantwortlich. Er bezeichnet ihn als Lügner, Betrüger, Narzisst und Spendenveruntreuer.

Ist Mois broke?

Verschiedene Youtuber wie Shienno oder Maestro unterstellen Mois er mache Schulden, die er nicht bezahlen könne und hätte selbst nichts auf Tasche. Das wäre wohl auch der Grund für den unterstellten Spendenbetrug. Ein Statement von Mois gibt es noch nicht.

Mehr zu Mois und seinen "Ex-Freunden":