22-jähriger Motorradfahrer nach Unfall gestorben

Der junge Biker war auf einer Straße im Landkreis Rottweil unterwegs. Ein Autofahrer hat ihn offenbar übersehen.

Zu dem Unfall ist es laut Polizei am Dienstagabend bei Oberndorf am Neckar gekommen. Was ist bekannt?

Der 22-Jährige war dort mit seinem Bike auf einer Landstraße unterwegs.

Laut Polizei wollte ein 54-jähriger Autofahrer auf die Straße abbiegen und übersah dabei den Motorradfahrer.

Der Biker konnte nicht mehr reagieren, krachte in das Auto und stürzte.

Unfall bei Oberndorf: Motorradfahrer stirbt im Krankenhaus

Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten Biker nach dem Crash in ein Krankenhaus. Am Mittwochmorgen hat ein Polizeisprecher dann auf SWR-Nachfrage gesagt, dass der junge Mann mittlerweile an seinen Verletzungen gestorben ist.

Mehr News aus der Region findest du hier: