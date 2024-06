Zwei Tote im Wasser gefunden: Was sagt die Polizei?

Die beiden Toten wurden innerhalb eines Tages im Bodensee entdeckt. Was bisher bekannt ist, checkst du hier!

Am Samstagvormittag hat eine Bootsfahrerin die Leiche eines Mannes auf der Wasseroberfläche gefunden. Der Fundort lag laut Wasserschutzpolizei im südöstlichen Teil des Sees zwischen Bregenz und Lindau.

des Sees zwischen Bregenz und Lindau. Wenige Stunden später haben drei Kajakfahrer eine weitere männliche Leiche entdeckt. Der Tote wurde laut Polizei am Samstagabend ebenfalls im südöstlichen Teil des Sees in der Bregenzer Bucht, auf der Fahrlinie zwischen Hard und Lindau, gefunden.

Zwei Tote im Bodensee: Polizei ermittelt

Laut Polizei ist die Identität der Toten in beiden Fällen unklar. Es ist auch noch nicht safe, woran die beiden Männer gestorben sind. Das wollen die Ermittler jetzt durch eine Obduktion herausfinden. Aktuell geht die Polizei nicht davon aus, dass einer der Leichenfunde im Zusammenhang mit einer Suchaktion am Freitag bei Lustenau an der österreichisch-schweizerischen Grenze steht. Dort waren Kleidungsstücke am Ufer gefunden worden.

