Die MTV VMAs haben in Long Island bei New York stattgefunden. Am meisten Preise hat Taylor Swift abgeräumt. Wer noch?

Taylor Swift war in 12 Kategorien nominiert und hat davon ganze 7 Awards gewonnen. Sie hat den wichtigsten Preis, "Video of the Year", zum dritten Mal in Folge gewonnen. Sonst ist sie unter anderem auch "Künstlerin des Jahres" geworden.

MTV VMA 2024: Taylor Swift gewinnt sieben Preise und ruft zur Wahl auf Dauer 1:08 min In New York sind am Abend die 40. MTV Videoawards vergeben worden.

Abräumer des Abends war Taylor Swift.

Dafür nutzte Taylor Swift ihre Dankesreden

Die Sängerin erinnerte in ihrer Dankesrede an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001, da die Verleihung an dem Jahrestag (amerikanische Zeit) stattgefunden hat:

Ich habe gerade nachgedacht über das, was vor 23 Jahren passiert ist, über alle, die einen geliebten Menschen verloren haben, und über alle, die wir verloren haben, und das ist das Wichtigste heute.

Außerdem nutzte sie ihre Zeit auf der Bühne, um auf die Präsidentschaftswahl im November aufmerksam zu machen und appellierte an ihre Fans, wählen zu gehen.

MTV VMAs 2024: Wer hat sonst gewonnen?

Song des Jahres: Sabrina Carpenter - "Espresso"

Sabrina Carpenter - "Espresso" Beste Newcomerin: Chappell Roan

Chappell Roan Bestes K-Pop-Video: Lisa - "Rockstar"

Lisa - "Rockstar" Beste Kamera: Ariana Grande - "we can't be friends (wait for your love)"

Ariana Grande - "we can't be friends (wait for your love)" Bestes Trending Video: Megan Thee Stallion feat. Yuki Chiba - "Mamushi"

Megan Thee Stallion feat. Yuki Chiba - "Mamushi" Bester Alternative-Song: Benson Boone - "Beautiful Things"

Benson Boone - "Beautiful Things" Bestes Video for Good: Billie Eilish - "What was I made for?"

Billie Eilish - "What was I made for?" Bester Afrobeats-Song: Tyla - "Water"

Tyla - "Water" Beste Gruppe: Seventeen

Seventeen Bester R&B-Song: SZA - "Snooze"

SZA - "Snooze" Beste Choreografie: Dua Lipa - "Houdini"

Dua Lipa - "Houdini" Bester HipHop-Song: Eminem - "Houdini"

