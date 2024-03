Bei den Jindaouis sind die Kids Imani und Nidal Teil des Contents. Dafür gibt es Kritik und Hate. Das sagt Nader dazu.

Dem Hertha-Kicker geht das Thema krass nah. Am Donnerstag hat er sich dazu in seiner Insta-Story geäußert. Was genau seine Meinung ist, liest du hier:

Kritiker würden die "Sorge" um die Kinder von ihm und seiner Frau Louisa nur als Vorwand nutzen.

Stattdessen gehe es den Leuten nur um Klicks und darum, dass die beiden Cash machen.

Der Hate sei kein Spaß. Nader meint, dass die Hater Louisa damit zerstören. Sie sei krass verunsichert.

Außerdem erklärt er, dass die beiden ihr Leben auch schon vor den Kindern mit der Öffentlichkeit geteilt haben.

Das Argument, die Kinder vor dem Internet zu schützen, lässt er nicht gelten. Schließlich würden sich alle User im Internet zeigen, obwohl es dort "kranke Schweine" gibt. Er fordert stattdessen, dass man lieber was gegen solche Menschen tun sollte, anstatt ihn und Louisa zu judgen.

Dass er und Louisa für ihre Kinder entschieden haben, in der Öffentlichkeit gezeigt zu werden, findet er auch nicht schlimm. Es gebe einfach Entscheidungen, die Eltern für ihre Kinder treffen - wie zum Beispiel, in welche Kita die Kinder gehen.

Jindaouis: Imani geht es nicht gut

Neben dem Hate-Thema haben Nader und Louisa aktuell größere Sorgen. In seiner Story sagt Nader, dass es Tochter Imani nicht gut geht. Außerdem postete er ein Foto von einer Notaufnahme und dazu die Worte "Inshallah alles gut mit ihr". Was genau Imani fehlt, sagt er nicht.

Sohn Nidal ist vor Kurzem auf die Welt gekommen: