Die Jindaouis befinden sich aktuell in den USA. Aber die Familie ist dort nicht, um nur Urlaub zu machen.

Denn wie Nader gestern in seiner Insta-Story verraten hat, trainiert er aktuell bei Major League Soccer-Team Los Angeles Galaxy mit, in dem btw auch BVB-Legende Marco Reus kickt. In seiner Story sagt Nader über den Club:

Hier habe ich die letzten Tage trainiert und hier werden wir jetzt erst mal die nächsten Wochen sein.

Jindaouis in Los Angeles: Wie geht es weiter?

Louisa, Nader, Tochter Imani und Sohn Nidal haben sich auch den gestrigen Heimsieg von Galaxy gegen Austin FC im Stadion angeschaut. Ob Nader nach den Trainingswochen zu Galaxy wechselt, ist unklar. Er will seine Follower aber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.

Im neuesten Jindaoui-Vlog zeigt die Familie ihr vorübergehendes Haus in den USA. Auch der Stadionbesuch ist zu sehen:

UNSER HAUS IN AMERIKA 🏠🇺🇸 | Nader Louisa

FYI: Die nächsten Tage wird der 27-Jährige aber erst mal wieder in Deutschland sein. Am Montagabend steht für sein Team FC Nitro das "Final 4" in der Baller League an.