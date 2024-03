Nächster alkoholisierter Busfahrer im Kreis Trier-Saarburg

Wie viel Promille der Fahrer heute hatte, sagt die Polizei nicht, nur so viel: Es sei noch keine Straftat, „nur“ in Anführungsstrichen eine Ordnungswidrigkeit, also: maximal 1,1 Promille. Er sei auch keine Schlangenlinien gefahren. Sein Führerschein wurde trotzdem einkassiert. Auch dieses Mal sei ein zweistellige Zahl Schüler im Bus gewesen, zum Glück aber, wie gestern: kein Unfall, keine Verletzten. Bei den Schulbuskontrollen kam noch mehr heraus: sechs von neun Bussen hatten Mängel! Zum Beispiel defektes Licht oder keinen Feuerlöscher an Bord. Gegen die Fahrer und gegen die Bus-Unternehmen laufen jetzt mehrere Verfahren.