Sieg im Debüt: DIESEN Spieler lobt Nagelsmann besonders

Julian Nagelsmann ist zufrieden mit seinem Einstand beim DFB - und lobt besonders den Kapitän.

Nach einem Rückstand konnte die deutsche Nationalmannschaft am Samstag mit 3:1 gegen die USA in Hartford gewinnen. Großen Verdienst am Sieg im Testspiel hatte laut Nagelsmann der neue Kapitän Ilkay Gündogan:

Ilkay hat ein überragendes Spiel gemacht. Er hat jeden Ball gewollt.

Holpriger Start bei Nagelsmann-Debüt

Nach 28 Minuten brachte der Ex-Dortmunder Christian Pulisic die USA in Führung. Für Nagelsmann aber kein Grund zur Sorge - fußballerisch sei das Spiel "über 90 Minuten gut" gewesen. Und Deutschland lieferte direkt die Antwort: Gündogan (39.), Niclas Füllkrug (58.) und Jamal Musiala (61.) drehten das Spiel für die DFB-Elf.

Nächster Test gegen Mexiko

Am Mittwoch geht es für die Nationalmannschaft weiter gegen Mexiko. Wie schon gegen die USA wird Joshua Kimmich nicht mit dabei sein - wegen eines grippalen Infekts war er vorzeitig zurück nach Deutschland geflogen. Auch sonst kündigte Nagelsmann an, personell noch mehr ausprobieren zu wollen.